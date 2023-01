Léo Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/01/2023 16:00

Rio - O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, de 26 anos, realizou exames após sentir dores no músculo adutor da perna esquerda. O jogador não tem lesão no local, mas irá fazer tratamento no CT do Ninho do Urubu, para voltar a ter condições de jogo.

O defensor foi vetado da partida entre Flamengo e Portuguesa, pela primeira rodada do Carioca, no Maracanã. Contratado em 2020, Léo Pereira terminou a temporada em alta, sendo titular da defesa ao lado de David Luiz.

No total, o defensor já vestiu a camisa do Flamengo em 108 partidas, fez três gols e deu três assistências. Ele conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana uma Supercopa do Brasil e dois Cariocas pelo Rubro-Negro.