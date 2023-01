Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/01/2023 13:00

Rio - O Flamengo divulgou neste sábado um atualização da situação física do zagueiro Rodrigo Caio e do lateral-esquerdo Filipe Luís. Os dois jogadores não vão estar em campo, neste domingo, na partida do Rubro-Negro contra a Portuguesa, válida pela primeira rodada do Carioca.

"O atleta Rodrigo Caio treina normalmente com o elenco e está em fase de recondicionamento físico. O atleta Filipe Luís segue trabalho de pré-temporada após lesão sofrida na final da Libertadores, e também se encontra em fase de recondicionamento físico. Os dois não serão relacionados para a partida contra a Portuguesa", afirmou.

Filipe Luís sofreu uma lesão no dia 29 de outubro, do ano passado, quando entrou em uma dividida com um adversário na final da Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR. O veterano sofreu uma contusão no joelho esquerdo.

Já Rodrigo Caio enfrentou muitos problemas físicos no ano passado, tendo atuando em apenas 12 jogos. Sua última partida aconteceu em julho, contra o Corinthians, pelo Brasileiro. Ele sofreu uma contusão no menisco medial do joelho esquerdo.