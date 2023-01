Juan Quintero - Divulgação / Flamengo

Publicado 13/01/2023 17:20

Rio - O apoiador Juan Quintero, de 29 anos, irá jogar no Junior Barranquilla em 2023. Em seu perfil oficial, o clube colombiano anunciou um princípio de acordo com o jogador, que estava no River Plate. Quintero ainda irá realizar exames, antes de assinar contrato com sua nova equipe.

A negociação entre Flamengo e Quintero esfriou por dois motivos. Um porque a parte física do colombiano teria desagradado os rubro-negros. E outro motivo seria o "leilão" pela contratação do apoiador. O Internacional também tinha interesse no jogador.

Revelado pelo Envigado, da Colômbia, Juan Quintero passou pelo Atlético Nacional, do seu país, pelo Pescara, da Itália, pelo Porto, pelo Independiente Medellín, antes de chegar ao River Plate. Campeão da Libertadores em 2018, o apoiador disputou 36 jogos, fez sete gols e deu sete assistências no ano passado