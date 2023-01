Vítor Pereira aprova atuação dos garotos do Flamengo na vitória sobre o Audax: 'Jogaram com personalidade' | Flamengo | O Dia

Vítor Pereira durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/01/2023 14:35 | Atualizado 13/01/2023 14:38

O técnico Vítor Pereira ficou contente com o que viu na vitória do Flamengo sobre o Audax por 1 a 0, na última quinta-feira, em partida adiantada da quinta rodada do Cariocão. À FlaTV, o treinador ressaltou a personalidade e o bom espíritos da garotada dentro de campo.

"Começaram bem, importante começar bem. Jogaram com personalidade. Jogaram com personalidade do Flamengo. Isso é o mais importante. Um bom espírito. Três pontos e vamos juntos", disse Vítor Pereira.

Vale lembrar que o Fla foi a campo com uma equipe formada apenas por garotos. Além disso, o treinador foi Mario Jorge, do sub-20. Mesmo assim, Vítor Pereira marcou presença no Maracanã para acompanhar a partida.

Em tempo: já com o time principal, o Flamengo volta a campo no domingo, às 18h, para enfrentar a Portuguesa no Maracanã. O jogo é válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca.