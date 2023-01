Mundial de Clubes será entre os dias 1 e 11 de fevereiro - Divulgação/Fifa

Mundial de Clubes será entre os dias 1 e 11 de fevereiroDivulgação/Fifa

Publicado 13/01/2023 15:42

O sorteio realizado pela Fifa nesta sexta-feira (13) definiu os confrontos da edição 2022 do Mundial de Clubes . Nas quartas de final, Al Hilal (Arábia Saudita) e Wydad Casablanca (Marrocos) se enfrentam e quem vencer encara o Flamengo, em 7 de fevereiro, na semifinal da competição.

O LANCE! apresenta um pouco mais dos dois times que podem estar no caminho do Rubro-Negro na busca para repetir o feito de 1981 e conquistar o segundo título mundial de sua história.



'VELHO CONHECIDO' E ELENCO ESTRELADO



O Al Hilal soma participações recentes no Mundial de Clubes e é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Na edição de 2019, os árabes cruzaram o caminho do Flamengo na semifinal e não foram páreos para os comandados de Jorge Jesus, que venceram o jogo por 3 a 1.



Representante da AFC (confederação asiática) e 18 vezes campeão nacional, a equipe disputa o Mundial pelo terceiro ano seguido.



O atacante Michael, que vestiu as cores do Flamengo entre 2020 e 2021, atua no Al Hilal desde o início de 2022. Pelo clube árabe, soma seis gols e seis assistências em 31 partidas disputadas. Outro ex-jogador do Rubro-Negro na equipe saudita é o volante colombiano Gustavo Cuellar, que defende o clube desde 2019.

Além de Michael, o Al Hilal conta com outros jogadores importantes. Dentre eles, Salem Al-Dawsari, que anotou um belo gol contra a Argentina na Copa do Mundo do Qatar, o brasileiro Matheus Pereira (que esteve na mira do Botafogo em 2022), o malinês Moussa Marega, ex-Porto, o peruano André Carrillo, ex-Benfica, e o nigeriano Odion Ighalo, ex-Manchester United.



DONO DA CASA



O Wydad Casablanca disputa o Mundial de Clubes pela segunda vez em sua história, agora representando o país-sede, o Marrocos.

Maior camperão de seu país, com 22 conquistas, o Wydad é o atual detentor do título da Liga dos Campeões africana e tem como um dos destaques de seu elenco o lateral-esquerdo Attiyat Allah, titular da seleção marroquina na campanha histórica na Copa do Mundo do Catar.