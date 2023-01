Mundial de Clubes será no Marrocos - AFP

Mundial de Clubes será no MarrocosAFP

Publicado 13/01/2023 09:00 | Atualizado 13/01/2023 09:43

Rio - O Flamengo já sabe o dia que vai estrear do Mundial de Clubes, em 2023, no Marrocos. Após sorteio da Fifa, o Rubro-Negro, que inicia a competição na semifinal, irá fazer seu primeiro jogo no próximo dia 7. O adversário será o vencedor de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad, do Marrocos.

Principal favorito ao título, o Real Madrid fará seu primeiro jogo no dia seguinte. O campeão europeu irá encarar o vencedor do duelo entre Seattle Sounders, dos EUA, x Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia.

A final da competição irá acontecer no dia 11 e a primeira partida do torneio, que será entre Seattle Sounders, dos EUA, e Al Ahly, do Egito, será realizada no dia 1º do mês que vem.