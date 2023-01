Roberto Dinamite ao lado de Pelé - Foto: Reprodução/Reprodução @rdinamite10

Antes da bola rolar para Flamengo e Audax no Maracanã, na noite desta quinta-feira, Pelé e Roberto Dinamite foram homenageados. As duas equipes se reuniram no centro do gramado, e o telão do estádio rodou lances dos dois craques, que também foram aplaudidos pelos torcedores.

Maracanã homenageia Pelé e Roberto Dinamite no minuto de silêncio antes de #Flamengo e Audax. Torcida rubro-negra aplaudiu os lances do maior ídolo do Vasco da Gama. pic.twitter.com/c0NOEFJ9di — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) January 13, 2023

Por outro lado, parte da torcia rubro-negra cantou uma música que ataca tanto Pelé quanto Maradona. Nas redes sociais, é possível ver críticas a essa postura de alguns rubro-negros.

ADEUS A PELÉ E A ROBERTO DINAMITE

Pelé morreu no dia 29 de dezembro "em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia", conforme explicou a nota do Hospital Albert Einstein. O Rei lutava contra um câncer de cólon diagnosticado em 2021.

Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e morreu na manhã de domingo, aos 68 anos.