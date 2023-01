RJ - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - ESPORTES - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - Matheus França jogador do Flamengo durante partida contra o Audax no estádio Maracanã pelo campeonato Carioca 2023. - JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/01/2023 23:51 | Atualizado 12/01/2023 23:51

Felicidade pelo resultado e pés no chão. Assim Matheus França comemorou a vitória do Flamengo sobre o Audax por 1 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira, em partida adiantada da quinta rodada do Campeonato Carioca. Em entrevista à TV Band, o autor do único gol do jogo ressaltou que ainda tem muito a aprender e fez questão de destacar o trabalho realizado pelo grupo para conquistar os três pontos.

"Primeiramente agradecer o apoio de toda a equipe, do pessoal da base. Ainda sou um moleque, tenho muito que aprender. Sem eles, nada disso seria possível. A gente trabalhou bastante para conquistar essa vitória. Muito feliz em começar o ano com o pé direito", disse Matheus França.

O jogo de estreia do Flamengo na temporada 2023, vale destacar, teve uma presença especial. O recém-chegado Vítor Pereira foi ao Maracanã para acompanhar a vitória do Rubro-Negro, que foi a campo com um time formado por garotos, contra o Audax.

"O treinador Vítor Pereira também vem nos ajudado bastante, tem nos dado bastante informação. É isso, feliz pela vitória e pelo gol", completou.

Em tempo: agora, o Fla vira a chave para a primeira rodada do Cariocão. O time da Gávea volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar a Portuguesa no Maracanã.