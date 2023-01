Pelé e Zico durante amistoso pelo Flamengo em 1979 - Reprodução

Pelé e Zico durante amistoso pelo Flamengo em 1979Reprodução

Publicado 13/01/2023 17:19

Rio - Zico reprovou os cantos da torcida do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, na última quinta-feira, que atacava Pelé e Maradona para o exaltar. Os gritos aconteceram durante o minuto de silêncio antes da partida, em homenagem ao Rei do Futebol e Roberto Dinamite, ídolo do Vasco.

"Zico! Zico! Zico! O Pelé é maconheiro, Maradona cheirador", cantaram os rubro-negros.

Em entrevista ao site "GE", o Galinho se mostrou incomodado com o canto e disse que já pediu diversas vezes a chefes de torcidas que ele fosse extinto.

"Eu também não fico satisfeito com tudo isso que aconteceu no Maracanã. Também acho uma falta de respeito, já falei diversas vezes com diversos representantes de torcida do Flamengo para que não cantassem essa música. Além de ser quem foram Maradona e Pelé, foram grandes amigos que fiz no futebol, caras que representam seus países", afirmou Zico.

"Espero que os torcedores do Flamengo, com toda a criatividade que têm, se quiserem me homenagear, que possam criar outro tipo de música. Com respeito, carinho e responsabilidade. Foi uma pena. Eu só tenho a lamentar isso já de alguns anos. Não permito que cantem essa música quando vou a algumas coisas no Flamengo. Quem me acompanha sabe disso. Só tenho a dizer que espero que a torcida do Flamengo não faça mais isso", completou.

O grito sempre ecoava nas arquibancadas em jogos do Flamengo. No entanto, foi a primeira vez que foi cantado após a morte do Rei.

"Eu nunca fui a favor. Quando encontrava com algum chefe ou representante de torcida pedia pra não cantar. Isso é um erro grande. Já cantam há anos. Eu venho pedindo desde que foi criada, mas agora com toda essa repercussão espero que parem", finalizou o Galinho.