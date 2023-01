Victor Hugo no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Victor Hugo no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/01/2023 13:26 | Atualizado 13/01/2023 13:45

Na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Audax, na estreia do Campeonato Carioca de 2023, Victor Hugo passou por um susto com um choque de cabeça que o fez ir ao hospital na quinta-feira (12). Segundo o Rubro-Negro, os exames neurológicos não apontaram alteração, mas o jovem teve outro problema sério: uma fratura no pé direito.

Segundo comunicado do Flamengo, Victor Hugo acordou nesta sexta-feira com dores no joelho e no pé direitos, e mais uma vez foi encaminhado para realizar novos exames, que constataram a lesão. O clube não informou o tempo de recuperação.



O choque de cabeça aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Audax, em disputa de bola com Emerson Urso. Apesar do lance forte, o jogador ficou no banco de reservas e parecia bem, mas foi encaminhado ao hospital.



O técnico da equipe alternativa do Flamengo, Mário Jorge, explicou o motivo da ida ao hospital no fim da noite de quinta-feira, antes de saber do problema no pé direito: “Ele teve um choque e acabou apagando. Foi para o hospital, mas já saiu conversando normalmente”.