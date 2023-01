Gabigol - Divulgação / Flamengo

Publicado 13/01/2023 12:00

Rio - A partir do próximo mês, o Mundial de Clubes de 2022, passará a ser disputado no Marrocos. Campeão da Libertadores, o Flamengo vai tentar a conquista e tem o Real Madrid como principal adversário. O jornal espanhol "AS" fez um raio x do clube carioca e elencou seus principais destaques.

Apesar de ter elogiado bastante alguns nomes conhecidos do futebol europeu como: Filipe Luís, que jogou anos no Atlético de Madrid, Arturo Vidal, que passou por Juventus, Barcelona e Bayern, e também David Luiz, que defendeu Arsenal, PSG e Chelsea, a preocupação maior do jornal espanhol foi com o trio ofensivo formado por Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

"Um artilheiro completo. Seus 12 gols em 13 jogos levaram ao título de melhor jogador da competição. Poderia ter sido do Real Madrid, houve uma oferta formal, quando era jogador do Fluminense, mas uma lesão no joelho atrapalhou os planos de ambas as partes. Ele foi o camisa 9 de Tite no Brasil se Richarlison não estava lá. Um atacante com uma relação fluida com o gol, lutador e que sabe impor seu corpo", disse a publicação sobre Pedro. Além disso, o jornal concluiu: "Vidal, David Luiz e Filipe Luís tornam o elenco do Flamengo atraente aos olhos do espectador, mas o perigo está em De Arrascaeta, Gabigol e Pedro".

O Flamengo fará a estreia na competição, direto na semifinal, no próximo dia 7 contra contra o vencedor do duelo entre o Wydad Casablanca, do Marrocos, e o saudita Al Hilal, atual campeão asiático. Já o Real, que também já começa na semifinal, joga no dia 8. O rival do campeão europeu sairá do confronto entre Seattle Sounders e o futuro vencedor de Al Ahly (campeão da África) x Auckland City (campeão da Oceania). O Sounders é o atual campeão das Américas Central e do Norte.