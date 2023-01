Flamengo e Braziline lançam camisa especial para o Mundial - Divulgação / Braziline

Flamengo e Braziline lançam camisa especial para o MundialDivulgação / Braziline

Publicado 13/01/2023 13:01

Rio - “E agora seu povo pede o mundo de novo”. O trecho da música cantada pela nação rubro-negra mostra a obsessão por nova conquista do Mundial de Clubes, e mais uma vez, o Flamengo tem a chance de vencer o tão sonhado bicampeonato. Com isso, clube e Braziline lançam camisa especial para celebrar a participação no torneio.

As peças estão à venda, exclusivamente, pelo site Mercado Livre (mercadolivre.com.br). A partir do dia 17 deste mês, as camisas estarão disponíveis para compra também nas lojas oficiais do Flamengo.

O lançamento remete ao local de disputa do Mundial de Clubes 2022, o Marrocos. Nas opções de cores preta e branca feitas em meia malha, a camisa tem detalhes em dourado em ambos os modelos, com o escudo do clube presente na parte frontal e o nome "Flamengo" escrito em árabe, uma das línguas oficiais do país do norte da África.

O Mundial de Clubes 2022 acontece do dia 1° até 11 de fevereiro, com cidades sedes e chaveamento dos jogos ainda a serem definidos. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo entra na fase semifinal do torneio, assim como o Real Madrid, vencedor da Champions League na última temporada.

Braziline e Flamengo são parceiros desde 1996, em acordo pioneiro de licenciamento de produtos no mercado esportivo brasileiro. Desde então, os torcedores ganharam diversas novas opções de peças do clube e milhões delas foram comercializadas no período que engloba algumas das principais conquistas do Flamengo em campo e nas quadras.

Os produtos rapidamente caíram no gosto da nação rubro-negra, e passou a ser importante fonte de receita para o clube. Além de itens institucionais, a Braziline também criou camisas especiais para homenagear alguns dos principais ídolos do Flamengo, como Zico, Andrade, Adílio, Leandro, Rondinelli, Petkovic, Gabigol e Bruno Henrique, entre outros.