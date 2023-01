Nova camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 13/01/2023 17:01

Rio - O Flamengo já tem data para estrear sua nova camisa 1, que vazou na Web nos últimos dias. De acordo com o site "GE", o time carioca optou por utilizar o novo uniforme pela primeira vez na semifinal do Mundial de Clubes, no próximo dia 7, às 16h (de Brasília). O adversário do Rubro-Negro será o vencedor da partida entre Al Hilal x Wydad Casablanca.

Flamengo e Adidas lançarão oficialmente a nova camisa no próximo dia 27, véspera da Supercopa do Brasil. A ideia inicial, inclusive, era fazer a estreia no duelo contra o Palmeiras em Brasília. No entanto, como não é o mandante da partida, o Flamengo será obrigado a jogar de branco.

Arrascaeta com a nova camisa do Flamengo Reprodução Nesta sexta-feira, uma nova imagem da camisa do Flamengo começou a circular pelas redes sociais. Desta vez, o meia Arrascaeta aparece vestindo a peça.