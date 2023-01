Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/01/2023 16:13

Rio - Em sua sua quinta temporada no Flamengo, Gabigol irá experimentar uma sensação especial em 2023: vai utilizar a camisa 10, herdada após a aposentadoria de Diego Ribas. Nesta sexta-feira, o ídolo interagiu com torcedores rubro-negros nas redes sociais e falou para quem irá dedicar seu primeiro gol com a nova numeração.

"Primeiro gol e a primeira camisa que usarei, já tem dono!", disse Gabigol marcando o perfil oficial de Zico no Twitter. O camisa 10 ainda foi questionado sobre quanto irá fazer sua estreia pelo Flamengo em 2023. Gabigol respondeu de forma simples: "No domingo".



Na última quinta, o Flamengo estreou no Carioca derrotando o Audax, no Maracanã, por 1 a 0. O Rubro-Negro entrou em campo com uma equipe cheia de jovens. No próximo domingo, o atual campeão da Libertadores encara a Portuguesa, às 18 horas.