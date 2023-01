Gabigol é o novo camisa 10 do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Gabigol é o novo camisa 10 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/01/2023 10:00

Rio - A estreia do time principal do Flamengo no Campeonato Carioca, neste domingo (15), às 18h, contra a Portuguesa, no Maracanã, marcará o início de um novo ciclo para Gabigol. Após 210 jogos, 133 gols e 11 títulos pelo clube da Gávea utilizando o número 9 nas costas, o ídolo rubro-negro passará a escrever uma nova história a partir de 2023, desta vez com a histórica camisa 10.

Antes de Gabigol, quem tinha a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Flamengo era Diego Ribas. Primeira grande contratação do clube após a reestruturação, o ex-meia chegou a vestir a 35 em 2016, seu primeiro ano no time carioca, já que o tradicional número estava com Ederson naquela época. No ano seguinte, com a saída do companheiro, Diego assumiu a 10 e permaneceu com ela ao longo das últimas seis temporadas. No fim do ano passado, ele se despediu dos gramados e, simbolicamente, entregou a camisa 10 a seu novo dono.

Além de Diego, Gabigol poderá se inspirar em um hall de grandes jogadores que já vestiram a camisa 10 do Flamengo ao longo de toda história. O DIA listou alguns dos nomes que, assim como o atacante, tiveram a responsabilidade de carregar o número histórico e marcaram época.

ZICO

Gabigol e Zico se abraçam Alexandre Vidal / Flamengo Maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi o grande responsável por imortalizar a camisa 10 do clube. Nos anos 80, o Galinho liderou a geração que conquistou títulos inesquecíveis para a torcida rubro-negra, como a Libertadores e o Mundial de 1981, além dos Brasileiros de 1980, 1982, 1983 e 1987.

A idolatria dos rubro-negros por Zico é tão grande que Gabigol pediu "autorização" ao Galinho para passar a usar a camisa 10. Com o aval do craque, o artilheiro topou assumir o número. Na última sexta-feira, em uma rede social, Gabigol chegou a prometer que dedicará seu primeiro gol com a 10 a Zico.

DIDA

Dida, meio-campista - Com 257 gols, em 364 jogos, o jogador fez história no clube flamenguista Reprodução Internet Craque do Flamengo nas décadas de 50 e 60, Dida foi outro a marcar época com a camisa 10. É o segundo maior artilheiro da história do Rubro-Negro, com 264 gols em 358 jogos, atrás apenas de Zico. Com a camisa do time carioca, conquistou quatro vezes o Campeonato Carioca e o Torneio Rio-São Paulo de 1961.

EVARISTO DE MACEDO

Evaristo de Macedo Reprodução Um dos primeiros brasileiros a atuar na Europa, Evaristo de Macedo vestiu a camisa 10 do Flamengo entre 1953 e 1957. Antes de seguir para o velho continente, ele brilhou atuando pelo Rubro-Negro e ainda escolheu o time carioca para encerrar sua carreira, em 1965. Somando as duas passagens, foram 103 gols em 191 partidas.

PETKOVIC

3º) Petkovic – 57 gols - Herói do Carioca 2001 e peça fundamental no Hexa de 2009, o meia sérvio atuou 196 jogos com a camisa do Flamengo. Ele teve duas passagens pelo clube: uma entre 2000 e 2002 e outra de 2009 a 2011 Foto: Marcelo Regua/Agência O Dia Um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, Petkovic marcou época vestindo a camisa 10 no início dos anos 2000. O sérvio entrou para a história ao marcar um golaço de falta na final do Campeonato Carioca, aos 43 minutos do segundo tempo, contra o Vasco, em 2001, que deu o tricampeonato ao clube da Gávea. Em 2009, Pet voltou ao Flamengo por conta de um acordo relacionado à uma dívida antiga do clube com ele. Poucos meses depois, o meia virou titular no time de Andrade e foi fundamental na conquista do Brasileiro daquele ano, mas desta vez vestindo a camisa 43, em alusão ao gol mais marcante de sua carreira.

ADRIANO IMPERADOR

Adriano Imperador, ex-atacante do Flamengo AFP/ANTONIO SCORZA Outro grande protagonista da conquista do Brasileiro de 2009 foi Adriano Imperador. De volta ao clube que o revelou após fazer história na Europa, o atacante foi o artilheiro daquele campeonato, com 19 gols. Na época de seu retorno, o Flamengo chegou a realizar uma enquete com os torcedores para saber qual camisa ele deveria usar e a 9 foi a vencedora. No entanto, mesmo após o resultado, o Imperador decidiu que o número 10 seria o que o acompanharia em sua segunda passagem pela Gávea.

RONALDINHO GAÚCHO

Ronaldinho Gaúcho relembra passagem pelo Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Ronaldinho Gaúcho foi, sem dúvidas, uma das contratações mais impactantes da história do Flamengo. Em 2011, o Rubro-Negro venceu a disputa com Grêmio e Palmeiras e passou a contar em seu elenco com o craque, eleito melhor do mundo pela Fifa em 2004 e 2005. Apesar de ter conquistado apenas um Carioca, o Bruxo teve bons momentos no clube, como a brilhante atuação na vitória histórica de 5 a 4 sobre o Santos de Neymar, na Vila Belmiro, no ano de sua chegada. Em maio de 2012, deixou o clube com 72 jogos disputados e 21 gols marcados.