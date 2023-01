Vitor Pereira durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/01/2023 19:39

Rio - O Flamengo terá força máxima para enfrentar a Portuguesa, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca. Após vencer o Audax Rio por 1 a 0, na última quarta-feira (11), com os reservas, em jogo antecipado da 5ª rodada, o Rubro-Negro irá a campo desta vez com os principais nomes do elenco.

O duelo marcará a estreia do técnico Vitor Pereira, além do retorno do meia Gerson. Por outro lado, o meia João Gomes, negociando com o Wolverhampton, da Inglaterra, desfalcará a equipe. As outras ausências são o lateral-esquerdo Filipe Luís e o atacante Bruno Henrique, em tratamento de lesão, e o zagueiro Rodrigo Caio, em processo de recuperação física.