Isco, meio-campista do Real Madrid. - GABRIEL BOUYS/AFP

Publicado 15/01/2023 12:00

Rio - O Flamengo anunciou o retorno de Gerson, tem um pré-contrato com o goleiro Rossi, e ainda busca reforço para a temporada de 2023. Uma posição considerada prioridade é a contratação de um apoiador. Após negociar com Juan Quintero, o Rubro-Negro teria interesse no meia Isco, de 30 anos. As informações são do portal espanhol "Estádio Deportivo".

Isco rescindiu recentemente o seu contrato com o Sevilla. Na atual temporada europeia, ele entrou em campo em 19 partidas, um gol e três assistências. De acordo com o site, o espanhol foi oferecido para clubes da Itália e Alemanha. No entanto, propostas na mesa apenas dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Recentemente, o jornal ‘Marca’ noticiou que o atleta negou uma tentativa da China.

O melhor momento de Isco foi pelo Real Madrid. Ele atuou de 2013 a 2022. Pelo clube da capital espanhola, o apoiador colecionou títulos, como quatro Mundiais de Clubes, quatro Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, entre outras taças.

Em relação a Juan Quintero, de 29 anos, a negociação entre o Flamengo e colombiano não evoluiu por conta da parte física do apoiador e porque o Rubro-Negro não quis entrar em leilão. O Junior Barranquilla fechou com o ex-jogador do River Plate.