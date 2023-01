Inauguração do busto do Zico no CFZ (centro de futebol do Zico) no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde dessa quinta-feira (11). O busto foi doado pela torcida urubu-rei de campo. - Érica Martin/Agência O Dia

Inauguração do busto do Zico no CFZ (centro de futebol do Zico) no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde dessa quinta-feira (11). O busto foi doado pela torcida urubu-rei de campo. Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 15/01/2023 13:00 | Atualizado 15/01/2023 13:00

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol fará neste domingo a sua estreia com a camisa 10, que tem Zico como seu principal nome. O artilheiro rubro-negro afirmou que irá dedicar ao Galinho o seu primeiro gol e também presenteá-lo com a camisa. Maior ídolo da história do Rubro-Negro, Zico se disse alegre com a atitude do atacante.

"Fico feliz dele prestar essa homenagem e o prazer de vestir o número 10, assim como eu tive a felicidade de usar a 10 do Pelé e a 10 do meu ídolo Dida. Sempre fui contra abandonar camisa porque não dá oportunidade dos jovens ter esse privilégio de usar", afirmou em seu canal no YouTube.

Considerado maior ídolo da história do Flamengo, Zico afirmou que vestir a camisa do clube carioca é bastante complicado, independente do número, e que Gabigol já construiu a sua história e que irá seguir fazendo.

"A camisa 10, para mim, tem a mesma responsabilidade da camisa 2, 8 ou a 7. Vestir a camisa do Flamengo já é uma responsabilidade. Tudo aquilo que o Gabigol vem demonstrando em campo, a identificação com o torcedor do Flamengo, ele pode jogar sem nenhum problema com a camisa que escolher. Ele sabe a responsabilidade que é jogar no Flamengo, independente da camisa. Ele tem feito gols maravilhosos e espero que continue fazendo", finalizou.