Flamengo goleou na estreia de Vitor PereiraReprodução

Publicado 15/01/2023 21:15

Rio - Na estreia do técnico Vitor Pereira, o Flamengo goleou a Portuguesa por 4 a 1, neste domingo (15), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O resultado causou uma boa impressão para o treinador, que elogiou a personalidade e a naturalidade dos seus jogadores, mas ressaltou que o time ainda pode melhorar nos próximos jogos.

"Para um primeiro jogo, naturalmente tem coisas para corrigir. É um processo para ir melhorando. Para o primeiro jogo, gostei da personalidade. É um time sereno com a bola, que tem momentos de qualidade ofensiva. Tivemos bons momentos também de pressão bem feita e de qualidade defensiva. Mas temos que fazer esses momentos perdurarem e crescerem em tempo", disse.

O Flamengo controlou a partida do início ao fim e praticamente não levou sustos. No primeiro tempo, saiu na frente com Pedro e Gabigol, mas cedeu um gol em desatenção da defesa. Na etapa final, o domínio foi ainda maior e a vitória virou goleada com os gols de Fabrício Bruno e Thiago Maia. O novo treinador citou o que pode ser melhorado na sequência da temporada.

"Fundamentalmente, ter mais paciência para acelerar o jogo, encontrar espaços e não fechar espaços que já estão fechados. Precisamos acelerar o jogo no momento certo e, depois, ter a nossa pressão mais organizada e coordenada. Houve momentos em que partimos. Também nos tornamos perigosos porque os jogadores da frente conseguem decidir o jogo a qualquer momento. Vamos evoluir", afirmou.

Com o resultado, o Flamengo disparou na liderança do Campeonato Carioca com seis pontos (tem um jogo a mais). O Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 2ª rodada da competição.