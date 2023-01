Arrascaeta - Thiago Ribeiro/Agência Estado

ArrascaetaThiago Ribeiro/Agência Estado

Publicado 16/01/2023 19:40

Após a vitória do Flamengo sobre a Portuguesa, por 4 a 1 neste domingo, Giorgian De Arrascaeta, um dos jogadores mais queridos do elenco rubro-negro, não perdeu a oportunidade de zoar Thiago Maia, autor de um dos gols. Ainda no gramado do Maracanã, o meia uruguaio pediu que gravassem a felicidade do volante antes de completar: "Pode gravar esse cara aqui. Ele faz um gol por ano".



Veja o momento no vídeo abaixo! Esse ano vai ter muito gol do @tmaia29 ! Valeu, @GiorgiandeA?! #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/kkmAQ73wRp — Flamengo (@Flamengo) January 15, 2023 Parceiro de Arrascaeta desde 2020, Thiago Maia levou na brincadeira, abraçou o uruguaio e respondeu prometendo fazer mais gols pelo Flamengo em 2023.

Apesar da brincadeira, as palavras de Arrascaeta têm um fundo de verdade. O gol contra a Portuguesa foi apenas o terceiro de Thiago Maia com a camisa do Flamengo. São 106 partidas do volante, que estreou em fevereiro de 2020 com o Manto. Vale destacar que, como primeiro ou segundo homem de meio-campo, o jogador tem mais obrigações defensivas no time do Flamengo.