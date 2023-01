Diego Rossi - Reprodução

Diego RossiReprodução

Publicado 16/01/2023 13:40

Rio - Um velho alvo do Flamengo poderá voltar a pauta de negociações para 2023. De acordo com informações do portal turco "Krampon Sports", Vítor Pereira pediu e o Rubro-Negro deverá voltar a carga por Diego Rossi, do Fernebahçe.

O site afirma que o clube turco teria pedido algo em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 83 milhões na cotação atual). O Flamengo teria oferecido uma proposta de 8 milhões de reais (cerca de R$ 44 milhões), recusada pelo Fenerbahçe.

Até o momento em 2023, o clube carioca contratou Gerson e tem um acordo com o goleiro Rossi, do Boca Juniors, que deverá chegar ao Rubro-Negro no segundo semestre. Nascido no Uruguai, Diego Rossi, de 24 anos, passou pelo Peñarol, pelo Los Angeles, dos EUA, e está no Fenerbahçe, desde 2021.