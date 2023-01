João Gomes no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

João Gomes no treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/01/2023 11:23

Rio - O Flamengo terá uma perda importante no grupo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O volante João Gomes, de 21 anos, acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra. A princípio uma possível reposição ao jovem vem sendo tratada internamente no clube carioca, sem que a situação seja tornada pública.

"Treinador é uma pessoa que tem que encontrar soluções. A questão do João está entregue à diretoria. É uma estratégia que está pensada por nós e não pode ser pública. Tem que ser uma coisa nossa. É uma questão da diretoria", afirmou Vítor Pereira em entrevista coletiva no último domingo.

Antes da saída de João Gomes, o Flamengo trouxe Gerson de volta, após passagem de pouco mais de um ano no futebol francês. Na partida contra a Portuguesa, o jogador atuou ao lado de Thiago Maia como dupla de volantes.

Com a saída de João Gomes para o Wolves, da Inglaterra, o Flamengo irá receber algo em torno de 17 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões. O jovem entrou em campo pelo Rubro-Negro em 122 jogos, fez quatro gols e deu quatro assistências.