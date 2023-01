Mundial de Clubes será entre 1º e 11 de fevereiro - Divulgação

Publicado 16/01/2023 12:29

Rio - A Globo anunciou, na tarde desta segunda-feira, que fechou acordo para transmitir o Mundial de Clubes, que será disputado no Marrocos entre os dias 1º e 11 de fevereiro e contará com a participação de Flamengo, Real Madrid e outros cinco times. Os jogos serão exibidos na TV Globo, Sportv, GE e Globoplay.

O acordo firmado entre a Globo e a Fifa prevê que todos os jogos do Mundial sejam transmitidos no SporTV. Já a TV aberta e GE mostrarão apenas os jogos do Flamengo e a final, mesmo que o Rubro-Negro não se classifique.

Para chegar à final do Mundial e ter chances de enfrentar o Real Madrid, o Flamengo precisará passar pelo vencedor da partida entre Wydad Casablanca (representante do Marrocos, país-sede) e Al Hilal (campeão da Ásia). O Rubro-Negro faz sua estreia no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília). Já os europeus entram em campo no dia 8, contra o Al Ahly, vice-campeão africano, Auckland City, campeão da Oceania ou Seattle Sounders, campeão das Américas Central e do Norte.