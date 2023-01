Os jogos do Mundial de Clubes terão transmissão ao vivo, com imagens e de graça na CazéTV - Foto: Reprodução/@Casimiro

Os jogos do Mundial de Clubes terão transmissão ao vivo, com imagens e de graça na CazéTV Foto: Reprodução/@Casimiro

Publicado 13/01/2023 21:51

Depois de transmitir a Copa do Mundo do Catar, a Cazé TV também mostrará o Mundial de Clubes da Fifa. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira, pelo streamer Casimiro Miguel.

"A CazéTV não para! A gente avisou que teria mais novidades e agora temos o orgulho de contar que vamos transmitir o Mundial de Clubes Fifa ao vivo, com imagens e de garaça! E o melhor: vai ter cobertura direto do Marrocos, hein? Daquele nosso jeito que vocês já conhecem!", escreveu Casimiro.

A CazéTV não para! A gente avisou que teria mais novidades e agora temos o orgulho de contar que vamos transmitir o Mundial de Clubes FIFA AO VIVO, COM IMAGENS e DE GRAÇA! E o melhor: vai ter cobertura direto do Marrocos, hein? Daquele nosso jeito que vocês já conhecem! pic.twitter.com/OMSODz9BTH — caze (@Casimiro) January 13, 2023

O Mundial começa no dia 1º de fevereiro e termina no dia 11 do mesmo mês. O Flamengo, por sua vez, estreia na competição no dia 7, às 16h (de Brasília), contra o vencedor da partida entre Wydad Casblanca e Al Hilal. Caso vença, o Rubro-Negro garante vaga na final, onde pode encarar o Real Madrid.

Vale lembrar que esta não foi a primeira novidade anunciada pelo streamer. Na última quinta-feira, Casimiro havia revelado que a CazéTV também iria transmitir os jogos de Botafogo e Vasco como mandantes no Campeonato Carioca ( clique aqui e relembre ).