LedesmaReprodução

Publicado 13/01/2023 19:45

Ex-jogador do Boca Juniors, Pablo Ledesma foi denunciado por supostamente agredir um torcedor do River Plate. A vítima acusa Ledesma e seus irmãos de agredi-lo por ele torcer para o River.



O incidente ocorreu na cidade-natal de Ledesma em Córboba, na Argentina, e teria começado após uma discussão entre Ledesma, seus irmãos e o torcedor do River Plate.

Um vídeo mostra o ex-jogador trocando socos e depois tentando apartar a confusão. Apesar de aparecer sangrando nas imagens, o torcedor do River agredido, que se chama José Gauna, concedeu entrevista a um canal de TV local e afirmou que o vídeo não mostra tudo o que aconteceu.

Além disso, Gauna revelou que sua mulher também teria sido agredida com um golpe na cabeça e outro no peito. Gauna denunciou o caso na policia e aguarda a investigação.

"Estava caminhando com minha esposa e filha. Quando cruzei com Ledesma, ele viu minha tatuagem do River e começou a cantar uma música de torcida. Respondi que não esqueço da Copa [Libertadores de 2018, quando River foi campeão sobre o Boca]. Achei que era uma brincadeira, mas vieram todos para cima de mim e começaram a me bater", contou o torcedor.

"Achei que era uma provocação de futebol. Do nada, Ledesma me disse 'quem está falando com você?'. Uma pessoa que estava com ele insultou minha esposa, discutimos e então começaram a me bater de todos os lados. Me jogaram no chão. Nunca pensei que uma pessoa pública faria isso", completou.

Confira o vídeo do momento:

Ledesma jogou oito temporadas no Boca Juniors. Um dos títulos que conquistou foi o da Libertadores da América de 2007, na final contra o Grêmio.