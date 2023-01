Vista aérea do Mineirão, principal palco do futebol mineiro - Divulgação

Vista aérea do Mineirão, principal palco do futebol mineiroDivulgação

Publicado 13/01/2023 19:03

Uma informação caiu como uma bomba no futebol mineiro nesta sexta-feira (13). De acordo com a Rádio Itatiaia, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o início do Campeonato Mineiro. A decisão ocorre em função de uma denúncia do Betim sobre irregularidades do Ipatinga, que foi uma das equipes que ascenderam à elite do estadual no ano passado.

Em outubro passado, o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) abriu investigação sobre uma suposta falsificação de documentos por parte do Ipatinga. O Betim acusou o time do Vale do Aço de falsificar a assinatura das carteiras de trabalho de todos os atletas que disputaram a competição, especialmente, dos relacionados para a partida disputada contra o Boa Esporte.

De acordo com a decisão do STJD obtida pela Rádio Itatiaia, o STD deliberou que o Campeonato Mineiro só pode começar após o julgamento do mérito da denúncia do Betim pelo Pleno do TJD-MG.



Ainda, segundo a Itatiaia, o TJD-MG emitiu edital de citação para uma sessão extraordinária de julgamento virtual para analisar o caso envolvendo Betim e Ipatinga. O encontro do TJD-MG acontecerá na próxima quinta-feira (19).



Apesar da decisão do STJD, a Federação Mineira de Futebol (FMF) disse em nota que - a Federação ainda não foi notificada oficialmente da decisão. O Campeonato Mineiro estava programado para começar em 21 de janeiro.



Rebaixado em 2011, o Ipatinga só retornou à elite do futebol de Minas Gerais no ano passado após o vice-campeonato do Módulo II.