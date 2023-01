Memphis Depay deve deixar o Barcelona até o fim da temporada - AFP

Publicado 13/01/2023 17:19

Depois de emprestar o português João Félix ao Chelsea, o Atletico de Madrid começou a mapear o mercado em busca de um substituto. Um nome que gerou interesse foi o do holandês Memphis Depay, que está encostado no Barcelona. No entanto, a negociação é bem mais complexa do que parece, de acordo com o "As".

Mesmo sem espaço no elenco, Depay não deve ser liberado pelo Barcelona para atuar em um clube rival. Acontece que a diretoria não quer repetir o que fez no passado e liberar jogadores para os Colchoneros, que acabaram tendo sucesso posteriormente. Casos como o de David Villa e Luis Suárez exemplificam a recusa dos catalães sobre a ideia.

Aos 28 anos de idade, Memphis Depay possui contrato com o Barcelona até o fim da atual temporada, mas tem sido bastante seletivo sobre o seu futuro. Em dezembro, o clube recebeu uma proposta do Newcastle para a contratação do jogador, que optou por não aceitar uma mudança para o clube inglês.