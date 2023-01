Luiz Henrique - Divulgação / Betis

Luiz HenriqueDivulgação / Betis

Publicado 13/01/2023 16:46 | Atualizado 13/01/2023 16:47

O Barcelona venceu o Real Betis nos pênaltis nesta quinta-feira e garantiu sua vaga na decisão da Supercopa da Espanha. Apesar da derrota, um dos destaques da partida foi o brasileiro Luiz Henrique, do time da Andaluzia. O jogador revelado pelo Fluminense deu assistências para os dois gols do Betis no empate por 2 a 2.



O jornal "Marca", da Espanha, não poupou elogios ao atacante de 22 anos. O periódico definiu o brasileiro como "a grande estrela da semifinal", mesmo com o resultado adverso. A publicação também definiu que o Betis tem uma "verdadeira joia" que brilha "com luz própria". Luiz Henrique disputou os 120 minutos, mas caiu na prorrogação por cansaço.

"Tive muitas cãibras, mas aguentei até o final. Estou muito feliz pela equipe, temos que seguir em frente. Aos poucos estou aprendendo com o técnico e com a equipe. Me sinto bem. Estou muito orgulhoso da equipe. Lutamos para chegar à final, mas temos que seguir em frente", declarou o jogador brasileiro.



Pelo Real Betis, Luiz Henrique soma três gols marcados em 22 partidas. O brasileiro chegou ao clube espanhol em julho de 2022 após se destacar pelo Fluminense, clube que o revelou em 2020.