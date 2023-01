João Cancelo pode deixar o Manchester City após quatro temporadas - OLI SCARFF/AFP

Publicado 13/01/2023 19:07

Desde o fim da Copa do Mundo, o lateral português João Cancelo perdeu a titularidade no Manchester City depois de ser um dos principais jogadores da última temporada na equipe de Pep Guardiola. Logo, o jogador vem atraindo muito interesse de muitos clubes europeus e pode deixar o clube inglês nesta janela de transferências. A informação é do "The Telegraph".

Aos 28 anos de idade, Cancelo disputou apenas 90 minutos desde que reintegrou a equipe de Pep Guardiola após a Copa do Mundo. E mesmo com contrato até 2027, sua situação está sendo monitorada por clubes da Espanha, França, Alemanha e Itália. O principal deles seria o Real Madrid, que busca um novo lateral-direito no mercado.

Questionado sobre suas mudanças nas escalações, Pep Guardiola explicou tem baseado suas escolhas na linguagem corporal dos jogadores durante os treinamentos. Os resultados recentes também não favorecem o momento do time de Manchester, que foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Southampton, último colocado do Campeonato Inglês.

Na atual temporada, João Cancelo disputou 25 jogos pelo Manchester City, anotando dois gols e cinco assistências pelo clube inglês. Ele chegou na equipe em 2019, após uma troca pelo brasileiro Danilo com a Juventus.