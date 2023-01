Jogos terão transmissão no YouTube e na Twitch - Foto: Divulgação/Botafogo/Vasco/Casimiro

Jogos terão transmissão no YouTube e na TwitchFoto: Divulgação/Botafogo/Vasco/Casimiro

Publicado 12/01/2023 16:32

Nesta quinta-feira, Botafogo e Vasco anunciaram o acordo com a CazéTV para a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Dessa forma, todas as partidas das duas equipes como mandantes na competição poderão ser assistidas ao vivo e de graça no canal do YouTube e da Twitch.

"Eu cresci assistindo ao Carioca. Vivi grandes momentos da competição como torcedor e poder fazer o Carioca de novo, dessa vez na Cazé TV, vai ser muito maneiro. A gente tá se preparando para entregar um campeonato muito legal pra galera e espero que curtam as transmissões. Estou ansioso para transmitir os jogos do Vasco da Gama e do Botafogo nesta temporada", disse Casimiro Miguel.

As primeiras transmissões, aliás, já começam neste fim de semana. O Vasco enfrentará o Madureira no sábado, às 18h, em São Januário. Já o Botafogo vai encarar o Audax Rio no domingo, às 16h, no Nilton Santos.



"Casimiro é um fenômeno da internet, e o Botafogo tem a satisfação de firmar parceria com a CazéTV para transmissão do Campeonato Carioca. É estratégico para a nossa visão de marca dialogar com esse novo formato de consumo de conteúdo e estamos convictos de que será um grande sucesso de audiência. Agradecemos a CazéTV pela parceria e por acreditarem, como nós, nessa tendência de transmissão", disse Diretor-Geral da SAF Botafogo, Thairo Arruda.

Em nota conjunta, Botafogo e Vasco ressaltaram que os sucessos das transmissões da CazéTV no Campeonato Brasileiro e na Copa do Mundo do Catar foram pontos de partida para o acerto. Além disso, os dois afirmaram que as produções de Casimiro têm um "aspecto inovador alinhado com os conceitos dos clubes".

"O Vasco está muito feliz em concretizar essa parceria com a CazéTV. Desde o começo, o Vasco colocou o seu posicionamento de maneira clara onde o produto é o mais importante e por isso acabamos de fechar essa parceria, trazendo qualidade e um modelo inovador. O Vasco sempre foi pioneiro e é importante mencionar isso. A torcida vascaína já percebeu a qualidade das transmissões, o formato dinâmico e eu tenho certeza que vai ser mais um golaço. O Vasco irá se posicionar de maneira clara sobre seus ideais, trazendo sempre seus valores em todas as negociações que fizer. Importante ressaltar que o Vasco é a favor do produto Campeonato Carioca, por sua tradição e por muitos de seus ídolos terem sido gerados ali, como Roberto Dinamite", completou o CEO do Vasco SAF, Luiz Mello.