Técnico Luis Enrique tem futuro incerto na Espanha - KARIM JAAFAR / AFP

Técnico Luis Enrique tem futuro incerto na EspanhaKARIM JAAFAR / AFP

Publicado 12/01/2023 15:40

Rio - Sem um nome ainda para assumir a seleção brasileira, algumas possibilidades vem sendo ventiladas por diversos meios de comunicação. De acordo com o jornal espanhol "Sport", Luis Enrique, que dirigiu a Espanha na última Copa do Mundo, seria a bola da vez para a CBF.

"O ex-técnico da seleção espanhola (Luis Enrique) é quem mais ganhou força. No Brasil, ao contrário do linchamento sofrido por La Caverna, Lucho é um nome respeitado por sua carreira no banco de reservas de La Roja e, anteriormente, com o Barça onde conquistou uma tripla", afirmou.

A publicação ainda afirma que Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Mourinho foram opções cogitadas pela entidade brasileira, mas as negociações acabaram não evoluindo.

Luis Enrique deixou a função na Espanha após a eliminação para Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Seu grande momento como treinador foi à frente do Barcelona, de Iniesta, Neymar, Messi e Suárez, que conquistou a Liga dos Campeões em 2015.