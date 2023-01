Eduardo Paes se reúne com representantes do esports - Divulgação

Publicado 12/01/2023 14:36

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), se reuniu nesta quinta-feira (12) com representantes do mercado de campeonatos de games para anunciar a a criação de uma coordenadoria para o setor. Após o encontro, ele foi às redes sociais ressaltar que o Rio trata os esports como "importante modalidade de esporte".

Hoje fizemos uma reunião com diversas atores ligados a essa prática esportiva e estamos criando uma coordenadoria específica para esse tema diretamente ligada ao gabinete do prefeito.2/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2023 "Rio, capital dos esports! O Rio reconhece o esports como uma importante modalidade de esporte e que traz consigo os princípios mais importantes da prática esportiva como disciplina, foco, inclusão social e competição", escreveu Paes.

"A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame, você se divertiu. "Ah, mas o pessoal treina para fazer". Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte", afirmou.

A reunião de Paes para tratar sobre o investimento da cidade nos esports contou com nomes importantes do mundo dos games, como a apresentadora Nyvi Estephan; o narrador Tácio "Schaeppi"; o cofundador da FURIA André Akkari; a dona da Black Dragons, Nicolle "Cherrygumms"; o dirigente da Miners Marcelo Fadul; o CEO da Player1, Leandro Valentim; e os jornalistas Barbara Gutierrez e Chandy Teixeira.