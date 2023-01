Neymar - Divulgação / PSG

Publicado 12/01/2023 12:52

Rio - A Fifa anunciou nesta quinta-feira os finalistas do prêmio The Best, de melhor jogador do mundo. Com 14 jogadores na luta pela premiação, o Brasil terá dois representantes: Neymar, do PSG, e Vinicius Junior, do Real Madrid. A entrega do prêmio será no dia 27 de fevereiro.

Lionel Messi é o grande favorito ao prêmio. Eleito o melhor jogador do mundo da última Copa e campeão com a Argentina, o craque tem dois franceses como principais adversários: Kyllian Mbappe e Karim Benzema.

Além dos cinco jogadores já citados, concorrem ao prêmio: Julián Álvarez, do Manchester City, Bellingham, do Borussia Dortmund, De Bruyne, do Manchester City, Haaland, do Manchester City, Hakimi, do PSG, Lewandowski, do Barcelona, Mané, do Bayern, Modric, do Real Madrid e Salah, do Liverpool.