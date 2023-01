Publicado 13/01/2023 00:00

O Flamengo negociou a venda do jovem meio-campista João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 17 milhões de euros, cerca de R$ 100 milhões, segundo o colunista Venê Casagrande, do Dia Online.

O Rubro-Negro já aceitou a oferta inglesa, o volante topou a base salarial e as partes iniciaram as trocas de documentos para oficializarem o negócio. O atleta de 21 anos deixa o Mais Querido com 122 partidas, quatro gols marcados e seis títulos.

Enquanto isso, na tarde de ontem, o meio-campço Gerson teve seu nome publicado no BID da CBF e está liberado para fazer sua reestreia com a camisa do Mengão.

Na primeira passagem pelo Rubro-Negro, Gerson vestia a camisa 8 e conquistou vários títulos. Agora, esse número pertence à Thiago Maia, que gentilmente se prontificou a devolver para o Coringa, na Gerson optou por usar um novo número nessa segunda passagem pelo Mais Querido.

"Fico muito feliz pela 8 ser representada pelo Thiago Maia, está fazendo muito bem, que continue com ele porque merece, está jogando muito. E a 20 é do meu parceiro Vini Jr. É uma homenagenzinha para ele. É o VJ20 e agora eu sou o G20", disse à FlaTV.

O Flamengo também anunciou que assinou um pré-contrato de trabalho com Varela até o fim de 2025. Emprestado pelo Dínamo Moscou, da Rússia, até junho de 2023, o lateral uruguaio, na prática, renovou o seu contrato. Mas como tem vínculo com o clube russo até o mesmo período, somente a partir de julho, quando estiver livre, ele poderá assinar por dois anos.