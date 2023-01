Atacante Debinha - Foto: Kohei Chibagara/AFP

Publicado 12/01/2023 13:09

Rio - Após quatro anos, o Brasil voltou a ter uma jogadora indicada ao Fifa The Best no futebol feminino. A atacante Debinha, novo reforço do Kansas City Current, está entre as 14 indicadas ao posto de melhor do mundo, que foram anunciadas nesta quinta-feira (12).

"É um sentimento de gratidão. A gente trabalha tanto em todo jogo, a cada temporada, e agora vendo o reconhecimento do meu trabalho, vendo meu nome na lista, é muito gratificante. Eu queria agradecer a cada companheira de clube e comissão, companheiras de seleção e a comissão, porque se não fosse elas isso não seria possível. Minha família também, que me acompanha. Em um ano de Copa do Mundo, ter uma notícia dessas é muito motivador", disse Debinha após o anúncio.

Confira a as 14 indicadas ao Fifa The Best de melhor jogadora de 2022:



Aitana Bonmati (ESP), Barcelona

Debinha (BRA), Kansas City Current

Jessie Fleming (CAN), Chelsea

Ada Hegerberg (NOR), Lyon

Sam Kerr (AUS), Chelsea

Beth Mead (ING), Arsenal

Vivanne Miedema (HOL), Arsenal

Alex Morgan (EUA), San Diego Wave

Lena Oberdorf (ALE), Wolfsburg

Alexandra Popp (ALE), Wolfsburg

Alexia Putellas (ESP), Barcelona

Wendie Renard (FRA), Lyon

Keira Walsh (ING), Barcelona

Leah Williamson (ING), Arsenal

A premiação do Fifa The Best será no dia 27 de fevereiro, em Paris. A favorita ao prêmio é a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, que levou o prêmio em 2021.