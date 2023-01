Dayse Brucieri - Divulgação

Publicado 12/01/2023 11:14 | Atualizado 12/01/2023 11:15

Rio - A musa fitness Dayse Brucieri nunca teve problemas com peso, nem teve problemas em relação à autoestima. Aos 44 anos, ela ainda ostenta o corpo sarado. Mas por causa do tamanho do bumbum, 110cm, já sofreu bullying. Além disso, muitos acreditam que o seu derrière não é natural.

"Nunca tive problema com autoestima. Sempre tive um corpo desenhado. Ao contrário, sempre sofri bullying por ter bumbum grande e cintura fina", disse. Desde os 8 anos de idade sempre comentavam sobre o tamanho do meu Bumbum e quando me tornei adulta sempre existiu a pergunta com ar de dúvidas se era original ou se eu tinha colocado prótese e retirado as costelas", diz.

Ela conta que está feliz com o seu shape, mas quer ter as pernas mais grossas. "Me sinto feliz com meu corpo, mas tenho que confessar que atualmente morando no Rio de Janeiro estou em busca das pernas cariocas".

Morando no Rio há um ano, há oito meses ela entrou no projeto de pernas cariocas com a @silviapersonal. Mas precisou parar com o treino duas vezes. Agora, ela retomou com tudo.

Agachamento livre 1 x 15/12/10/8+ cadeira extensora sempre 20 repetições

hack machine meio pra baixo/ meio pra cima/ completo + iso

1x 12/10/8 + 40’

Extensão de quadril (cabo) + flexora em pé 4x 15+10 mesma perna

Afundo (smith) + (cadeira flexora +parcial +isometria)

1x 15-12-10-8 + (15/15/20”)

Panturrilha vertical + livre

8x 10 + 20

Dayse também conta que não se abala quando fazem críticas em relação a sua aparência. "As críticas construtivas são sempre muito bem- vindas. Hoje, aos 44 anos, sei bem quando são construtivas ou não. Mas meu melhor crítico é o meu espelho que nunca me engana. Por enquanto, eu amo tudo que visualizo quando estou nua em frente a ele", pontua.