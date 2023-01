Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 12/01/2023 10:32

Rio - O Real Madrid está na final da Copa do Rei, porém, a atuação de Vinicius Junior contra o Valencia pela semifinal da competição fez o brasileiro receber muitas críticas do jornal espanhol "AS". De acordo com a publicação, o atacante teve uma postura ruim no duelo que acabou favorável ao campeão europeu, após disputa nos pênaltis.

"Com o passar dos minutos e vendo que as coisas não estavam dando certo, ele se envolveu em duelos inúteis e reclamações com a arbitragem que não lhe adiantaram nada", publicou o jornal.

Vinicius Junior teve uma das principais chances do jogo nos minutos finais do tempo normal para evitar a prorrogação, mas finalizou em cima do goleiro Giorgi Mamardashvili. Na atual temporada, o brasileiro atuou em 24 partidas no Real, fez dez gols e deu cinco assistências.