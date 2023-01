Jorge, Marlon Freitas e Léo - Arte O Dia

Publicado 12/01/2023 09:53

Rio - A temporada de 2023 será diferente para Jorge, Léo e Marlon Freitas. Nascidos no Rio de Janeiro, os três estão de volta ao estado natal, porém, vão encarar um desafio: jogador por uma equipe diferente daquela que iniciaram sua carreira. A trajetória dos três mudou bastante desde que deixaram a Cidade Maravilhosa.

Jorge, de 26 anos, foi revelado pelo Flamengo e deixou o Rubro-Negro com muita expectativa em 2017 rumo ao Monaco. No futebol europeu não deu muito certo, tanto no clube francês, quanto no Porto e no Basel. Em 2019 foi emprestado ao Santos e se destacou. Porém, comprado pelo Palmeiras em 2021, Jorge amargou o banco de reservas. Em 2023, terá a oportunidade de dar a volta por cima no Fluminense.

Já Léo teve uma mudança grande na sua carreira. Deixou o Fluminense, clube que o revelou, em definitivo em 2019, após alternar altos e baixos, sendo emprestado ao Londrina e ao Bahia. No São Paulo, por conta de uma orientação de Fernando Diniz, que dirigia o clube paulista, em 2020, deixou de atuar como lateral esquerdo e passou a ser titular na zaga do clube do Morumbi. Contratado pelo Vasco para a atual temporada, Léo terá a oportunidade de se firmar novamente no futebol carioca.

Já Marlon Freitas, de 27 anos, precisou penar bastante por uma nova oportunidade em um grande clube. Revelado pelo Fluminense, o volante nunca teve muitas oportunidades no clube das Laranjeiras. Com passagens pelo futebol dos EUA, pelo futebol da Eslováquia, pelo Botafogo, de São Paulo, e pelo Criciúma, Marlon começou a virar o jogo no Atlético-GO. Depois de três temporadas de sucesso no Dragão recebeu a oportunidade de recomeçar no futebol do Rio de Janeiro atuando pelo Botafogo.