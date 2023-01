Michele Umezu - Divulgação

Publicado 12/01/2023 12:17

Rio - Ter um corpo saradíssimo não é fácil. Michele Umezu que o diga. A mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazário, tem uma alimentação regrada e fica cinco horas por dia na academia. "Duas de cardio e três de musculação", disse ela, que tem 1,75 m de altura, 59 kg e 6% de gordura corporal.

Michele Umezu já está em preparação para o próximo campeonato de fisiculturismo e já até perdeu dois kg em um dia. "Comecei a dieta, diminui o carbo ontem, de ontem pra hoje perdi dois. Hoje a proteína por refeição e de 100g mais ou menos 6 ovos por refeição, por dia 12 ovos por dia. Coloco peito de frango também na minha refeição. Frutas que fazem parte do meu cardápio alimentar, geralmente, são mamão e abacaxi, porque são digestivos ", conta.Participar de torneios de fisiculturismo ajudaram a melhorar a autoestima da empresária." Desde criança tenho problemas com isso. Mas, hoje, os campeonatos estão me fazendo bem", destaca.Nem os comentários negativos que recebe na web em relação ao corpo entristecem mais a estudante de Biomedicina. Ela diz que se tornou forte. " As críticas são boas, mas nada me abala mais. Passei por muitos julgamentos. Hoje o que me importa é que meu filho e minha família pensa, o resto pode julgar faz parte. Ninguém sabe o que eu passei e o que eu passo até hoje", comenta.Já sobre os campeonatos, ela comenta que tem que cumprir com a agenda conforme seu coach ,Arthur Pereira, orienta. "Faço parte de uma equipe dos melhores atletas de fisiculturismo do Brasil. Campeonatos regionais e nacionais, NPC Muscle Contest e a preparação para o Olympia, o maior do mundo", pontua.Ela conta que também faz uso de suplementos. "Como proteína, creatina e glutamina da New Millen. Faz toda diferença. Também uso alguns produtos diuréticos, como chá verde e cavalinha, 2l a 4l de água por dia", completa.Michele conta que sai da dieta para comer o que gosta. "Tiro uma vez por semana para comer com meus filhos, pizza ou sushi", finaliza.