Publicado 12/01/2023 12:03

Rio - O OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, vem sendo utilizado por alguns atletas que tentam conciliar a atividade com sua carreira no esporte para ganhar um dinheiro a mais. Porém, alguns esportistas estão abandonando a profissão para se dedicar somente a plataforma. É o caso de Mikayla Demaiter.

A canadense, de 22 anos, defendeu o Bluewater Hawks, equipe de hóquei no gelo, por duas temporadas, mas decidiu encerrar sua carreira no esporte para se dedicar exclusivamente ao OnlyFans.

"É hora de dizer adeus ao hóquei no gelo. É hora de virar a página e passar para o próximo capítulo da minha vida. Pela primeira vez [o hóquei] não será o meu foco número um. Estou empolgada com o futuro, porque tudo o que você [hóquei] me ensinou me permitirá ter sucesso", afirmou.

Mikayla conta com 1,6 milhão de seguidores no Instagram e foi apelidada pelos fãs de "estrela do hóquei mais sexy do mundo". No OnlyFans, a canadense tem mais de 600 fotos publicadas e 431,5 mil curtidas. A informação é do jornal espanhol "Mundo Deportivo".