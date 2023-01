Messi no treino do PSG - FOTO: Bertrand GUAY / AFP

Publicado 12/01/2023 13:33

Rival do Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal estaria interessado na contratação de Lionel Messi, segundo o "Mundo Deportivo". As informações do jornal espanhol apontam que o clube árabe se dispõe a pagar um salário de 280 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) por ano, valor superior em relação ao que o astro português receberá na Arábia Saudita.

O governo saudita estaria disposto a fazer grande parte do investimento com o objetivo de atrair os holofotes do mundo do futebol ao país. A Arábia Saudita luta para sediar a Copa do Mundo em 2030 ou 2034 e tenta atrair diversos astros do cenário europeu como embaixadores do torneio.



Nos últimos dias, a renovação contratual de Messi com o Paris Saint-Germain parecia bem encaminhada. Atual campeão do mundo, o argentino tem acordo com o clube francês até o fim da temporada. A única pendência estaria relacionada em relação ao tempo do novo vínculo.



Lionel Messi é embaixador de turismo na Arábia Saudita e estreitou sua relação com o mundo árabe ao acertar sua ida ao Paris Saint-Germain. Os franceses são comandados por donos do Catar, onde o jogador conquistou a inédita Copa do Mundo para a sua galeria de troféus.