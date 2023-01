Marcelo, lateral esquerdo - Reprodução / Instagram

Publicado 12/01/2023 15:00

Rio - A passagem do lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, pelo Olympiacos está perto do fim. De acordo com informações do portal "UOL", o clube grego não cogita renovar seu vínculo com o brasileiro, que se encerra em junho, e admite a possibilidade de entrar um acordo por uma rescisão do contrato.

Ainda segundo o site, o opção também estaria sendo bem vista por Marcelo e as tratativas podem encerrar o contrato em janeiro. O Fluminense observa de perto e deseja contratar o lateral. No entanto, o brasileiro não tem tanta convicção no desejo de voltar ao futebol do seu país.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo acertou com o Real Madrid no fim de 2006. No clube espanhol marcou época vencendo cinco Ligas dos Campeões. O lateral disputou as Copa de 2014 e 2018. No meio do ano passado, o brasileiro encerrou sua passagem pelo Real e posteriormente fechou com o Olympiacos.