Pelé ao lado de Flávia NascimentoReprodução

Publicado 12/01/2023 16:16

Rio - Kely Nascimento, filha de Pelé, divulgou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (12), as últimas fotos de seu pai com vida durante a internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei do Futebol morreu no dia 29 de dezembro, por falência de múltiplos órgãos.

Na postagem, Kely aproveitou para agradecer o tratamento da equipe médica do Einstein com Pelé e sua família. Ela citou nominalmente os doutores Rene Ganz, Alexandre Holthausen, Alberto Goldenberg e Fabio Nasri.

"Eu sei que cuidar do Pelé é uma honra mas também sei que as pessoas não entendem a debilitante pressão e cobrança que acompanham o privilégio de cuidar de um Rei. Das médicas e médicos até as pessoas da limpeza, vocês não só cuidaram dele com uma deferência e um carinho que eu nem imaginava possível, vocês cuidaram de nós também, com uma paciência e tolerância que eu não posso explicar", escreveu.

Antes de falecer, Pelé ficou internado no Hospital Albert Einstein durante um mês. O Rei do Futebol lutava contra o câncer de cólon, diagnosticado no fim de 2021.