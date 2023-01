Equipe da Napoli comemora vitória contra a Juventus por 5 a 1 - Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 13/01/2023 21:12

No duelo do líder contra o terceiro colocado do Campeonato Italiano nesta sexta-feira (13), esperava-se um equilíbrio que não se concretizou. A Napoli simplesmente atropelou a Juventus e aplicou uma histórica goleada por 5 a 1, abrindo 10 pontos de diferença para o Milan, segundo colocado.

O time da casa implementou um ritmo alto desde o início da partida e se aproveitaram do falho sistema defensivo da 'Velha Senhora' para capitalizar a goleada. Ao todo, Osimhen (2x), Rahmani, Kvaratskhelia e Elmas marcaram para a líder do campeonato, enquanto Di Maria fez o gol de consolação.

Com a vitória, a Napoli chegou aos 47 pontos na tabela e abriu 10 pontos de diferença para o Milan. Enquanto isso, a Juventus se mantém na terceira colocação com os mesmos 37 pontos.