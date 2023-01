Matheus Martins foi bem em sua estreia pelo Watford, da Inglaterra - Divulgação/Watford

Publicado 15/01/2023 21:30

O atacante Matheus Martins estreou com o pé direito no futebol europeu. O jogador, de 19 anos, foi decisivo para a vitória do Watford sobre o Blackpool por 2 a 0, no sábado (14), pela segunda divisão do Campeonato Inglês. O cria da base do Fluminense comemorou a boa atuação na primeira oportunidade.

"Estou realizando um sonho em minha vida, e estava ansioso por esse momento. Agradeço a todos que estão comigo nesse processo, ao clube por confiar no meu trabalho. Foi um primeiro passo de uma trajetória. Agora é seguir trabalhando para dar sequência e manter a equipe na briga pelo acesso", disse.

Matheus Martins entrou no segundo tempo quando a partida estava empatada por 0 a 0. O jovem atacante participou da jogada do primeiro gol marcado por Tobi Adeyemo e sofreu o pênalti do segundo, convertido por Ismaila Sarr.

"Cheguei ao clube não faz muito tempo, mas procurei saber muito sobre tudo aqui e estou animado pelo projeto que estão construindo. Mentalidade vencedora, de recolocar o clube novamente na Premier League (primeira divisão)", afirmou.

Revelado no Fluminense, Matheus Martins foi vendido para a Udinese, da Itália, em dezembro, por 9 milhões de euros (quase R$ 50 milhões), sendo 6 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) fixos, por 90% dos direitos econômicos. O Tricolor ainda conseguiu ficar com 10% para lucrar com uma futura venda.

O atacante foi emprestado pela Udinese para o Watford, da Inglaterra, cujo dono é o mesmo (o milionário italiano Giampaolo Pozzo). No clube inglês, Matheus Martins encontrou outro jogador formado na base do Fluminense, o atacante João Pedro, contratado pelos ingleses em 2019.

Pelo Fluminense, Matheus Martins disputou 51 jogos, marcou seis gols e deu seis assistências. Ele fez parte do elenco campeão do Campeonato Carioca de 2022. Na base, integrou a "Geração dos Sonhos", ao lado de Kayky, e foi campeão do Brasileirão da categoria sub-17.