Publicado 16/01/2023 10:30

Rio - O Real Madrid viajará ao Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes no próximo dia seis de fevereiro, segundo informação do jornalista José Félix Díaz e confirmada pelo LANCE!. Dois dias depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti irá encarar o vencedor do duelo entre Seattle Sounders e Al Ahly ou Auckland City pela semifinal da competição.



O clube merengue disputará, ao menos, cinco partidas até a data da viagem, sendo uma pela Copa do Rei, enquanto o restante pelo Campeonato Espanhol. Esse número ainda pode aumentar caso o Real Madrid derrota o Villarreal pelas oitavas de final do mata-mata e avance às quartas de final, que serão disputadas entre os dias 24 e 26 de janeiro.

Faltando três semanas para a viagem, o Real Madrid está longe de viver seu melhor momento na temporada. Além da vice-liderança no Campeonato Espanhol, a equipe foi derrotada na decisão da Supercopa da Espanha contra o Barcelona e tem mais uma "decisão" pela frente diante do Submarino Amarelo.



No Mundial de Clubes, os espanhóis farão sua estreia no dia oito de fevereiro, enquanto a final está marcada para o dia 11. Na decisão, os merengues podem encarar Flamengo, Al-Hilal ou Wydad Casablanca.