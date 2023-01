Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 16/01/2023 09:30 | Atualizado 16/01/2023 09:32

Rio - A derrota do PSG para o Rennes, na última rodada do Campeonato Francês, fez o atacante Neymar receber muitas críticas da imprensa local. O jornal "L'Équipe" deu ao brasileiro a pior nota entre todos os jogadores do clube de Paris, que apesar do tropeço, segue na liderança da competição.

"O brasileiro recuou para buscar bolas, muitas vezes tentando fazer a diferença sozinho. Resultado: perdeu bolas em áreas delicadas e quase nunca causou perigo ao Rennes. Desempenho preocupante faltando menos de um mês para o jogo das oitavas de final da Champions League contra o Bayern", afirmou.

Além de Neymar, Lionel Messi também recebeu uma nota baixa. O argentino, de 35 anos, teve uma boa oportunidade e acabou desperdiçando. Kyllian Mbappé também esteve em campo na partida do último domingo.