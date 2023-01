Fernando Diniz durante o treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/01/2023 16:25 | Atualizado 16/01/2023 16:25

Rio - O Fluminense encerrou nesta segunda-feira (16) a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, nesta terça (17), às 21h10, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após estrear com vitória sobre o Resende, o técnico Fernando Diniz decidiu poupar os jogadores titulares e dará oportunidade para os reservas. A informação é do "ge".

O duelo marcará a estreia de quatro reforços: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes e os laterais Guga e Jorge. Já Lima e Keno, que entraram no decorrer da vitória por 2 a 0 sobre o Resende, no sábado (14), em Volta Redonda, receberão uma nova oportunidade, desta vez iniciando a partida.

A provável escalação do Fluminense tem: Vitor Eudes; Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araújo; Keno, Marrony e Alan.

Após a vitória sobre o Volta Redonda, o Fluminense retornou ao Rio de Janeiro e não teve descanso no domingo (15). Os jogadores titulares realizaram treino regenerativo na parte da manhã, enquanto os reservas e não relacionados participaram de atividade no campo.

O elenco do Fluminense voltou a treinar na manhã desta segunda e encerrou a preparação para o duelo contra o Nova Iguaçu. Com a vitória na estreia, o Tricolor começou o Carioca em segundo lugar e pode igualar a pontuação do líder Flamengo em caso de novo triunfo.