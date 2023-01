Em 2022, o Fluminense teve a sua melhor média de público no Maracanã desde 2013 - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 17/01/2023 08:00

Rio - Após estrear na temporada com vitória sobre o Resende por 2 a 0, no sábado (14), em Volta Redonda, o Fluminense encara o Nova Iguaçu, nesta terça-feira (17), às 21h10, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogo será o primeiro encontro do Time de Guerreiros com a torcida em sua casa após viver um ano com festas inesquecíveis.

Em 2022, o Fluminense viveu uma temporada especial com a torcida. O Tricolor conquistou os títulos da Taça Guanabara e do Carioca, além de ser semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileirão. Em 26 jogos como mandante no Maracanã, o clube teve uma média de público de 33.960 torcedores no estádio, a maior marca desde a reabertura em 2013.

A torcida do Fluminense protagonizou festas memoráveis no Maracanã em 2022. Entre as principais, teve mosaico 3D, mosaico de LED, festa com balões, além do tradicional pó-de-arroz. A principal festa foi na despedida do ídolo Fred, quando 63.707 mil torcedores lotaram o estádio. Já o maior público foi na final do Carioca, com mais de 67 mil presentes, que comemoraram o título tricolor.

O Fluminense tem a expectativa alta para 2023. Os bons resultados no ano passado permitiram os tricolores sonharem alto nesta temporada. Com a disputa da Libertadores, o clube prevê um aumento no número de sócios e também na média de público por jogo, algo parecido com o que aconteceu na despedida do ídolo Fred.

Para a estreia do Fluminense no Maracanã em 2023, mais de 12 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. O Time de Guerreiros deve ir a campo com os reservas e a partida deve marcar a estreia de quatro reforços: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes e os laterais Guga e Jorge. Já Lima e Keno, que já estrearam, vão ter a oportunidade de começar jogando pela primeira vez.

Números do Fluminense no Maracanã em 2022:

- 33.960 de média de público em todas as competições

- 33.333 de média de público no Brasileirão

- 43.852 de média de público na Copa do Brasil