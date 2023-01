Jhon Arias em treinamento - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/01/2023 13:00

Rio - O Fluminense teve uma boa atuação na estreia sobre o Resende, principalmente no primeiro tempo. Porém, mesmo com um bom rendimento, os jogadores sentiram a parte física e diminuíram bastante o ritmo no segundo tempo. A exceção foi apenas um jogador: Jhon Arias. Um dos principais destaques do clube carioca em 2022, o colombiano, de 25 anos, entrou em campo em um ritmo alucinante, praticamente no mesmo nível que encerrou a temporada passada.

No primeiro tempo, Arias deu belíssimo passe para Germán Cano, no lance que abriu o placar da partida. A vantagem no marcador não desanimou o colombiano que seguiu em ritmo intenso ajudando o Fluminense a criar outras chances na etapa inicial.

No segundo tempo, o Fluminense reduziu o ritmo, mas Arias pareceu não sentir o forte calor de Volta Redonda. Com a mesma qualidade de sempre, o colombiano seguiu atuando com grande intensidade. Por pouco não foi premiado com um belíssimo gol de falta, porém, a cobrança bateu caprichosamente na trave e saiu.

Em 2022, Jhon Arias foi o vice-artilheiro do Fluminense com 16 gols, atrás somente de Germán Cano, e foi o maior garçom tricolor com 17 assistências. Em grande fase, o colombiano teve seu contrato renovado até o fim de 2026.